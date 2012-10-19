Янукович привітав вінничан з третім мільйоном зернових

Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Вінниччини з намолотом третього мільйона тонн зернових.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

«Упевнений, що запорукою цього успіху стала не тільки трудова звитяга працівників села, а й запровадження сучасних аграрних технологій», - зазначив у своєму вітанні Глава держави.

Віктор Янукович подякував аграріям за вагомий внесок у справу зміцнення продовольчої безпеки України та поліпшення добробуту громадян нашої країни.