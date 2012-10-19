Янукович привітав вінничан з третім мільйоном зернових
08:45, 19 жовтня 2012Вінниця
0 0
Віктор Янукович подякував аграріям за вагомий внесок у справу зміцнення продовольчої безпеки України та поліпшення добробуту громадян нашої країни.
Президент України Віктор Янукович привітав хліборобів Вінниччини з намолотом третього мільйона тонн зернових.
Про це повідомила прес-служба Президента України.
«Упевнений, що запорукою цього успіху стала не тільки трудова звитяга працівників села, а й запровадження сучасних аграрних технологій», - зазначив у своєму вітанні Глава держави.
Віктор Янукович подякував аграріям за вагомий внесок у справу зміцнення продовольчої безпеки України та поліпшення добробуту громадян нашої країни.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter