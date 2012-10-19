У відкритій "Бушанськиій світлиці" є безкоштовний інтернет

Центр громадської активності «Бушанська світлиця» відкрили на Вінниччині у селі Буша Ямпільського району. Доступ до Інтернету, розвиваючі гуртки для дітей та молоді, майстер-класи з рукодільної майстерності, а ще музика, захоплююче кіно та мультики – усе це можна знайти у світлиці.

Вітаючи мешканців Буші, перший заступник голови облради Ігор Кревський зазначив, що «Бушанська світлиця» має стати центром громади, місцем, де можна поспілкуватися з однодумцями, обговорити нагальні для громади питання, відпочити та одержати певні знання. Діти та молодь тут зможуть переглянути цікаві фільми та мультики, також їм проводитимуть просвітницькі лекції та семінари і тренінги щодо здорового способу життя. Жінки у Центрі зможуть відпочити від домашніх турбот і відвідати майстер-класи з рукоділля.

У культурно-просвітницькому центрі «Бушанська світлиця» також розміщується бібліотека та комп’ютерний клас, де завжди є безперебійний доступ до Інтернету. Таким чином це має збільшити потік інформації у громаду та підвищить освіченість населення.