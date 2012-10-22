Замінували кінотеатр "Мир"

У Вінниці під час проведення дискотеки невідомий чоловік повідомив про "замінування" кінотеатру "Мир". Тривожне повідомлення по спецлінії “102” отримала місцева міліція, передає кореспондент УНН.

Правоохоронці розповіли, що чоловік пригрозив підірвати кінотеатр і тут же поклав слухавку. Йшлося, про закладення великої кількості вибухівки. Натомість причин задля чого він це мав зробити, жартівник не повідомив.

Рятувальники і правоохоронці евакуювали майже 150 чоловік з розважального закладу. Було ретельно обстежено всі приміщення кінотеатру. На щастя, вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

У міліції також кажуть, що зроблять все, аби піймати жартівника. За новим законодавством "мінеру" загрожує кримінальна відповідальність.