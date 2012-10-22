Підприємець дав шахраям-«екологам» хабара по інерції

Працівники міліції в смт. Чечельник затримали трьох чоловіків, які ошукали приватного підприємця, представившись представниками контролюючого органу. Зловмисники видурили 1000 гривень та бензин на 218 гривень, пообіцявши «позитивного вирішення питання».

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

19 жовтня до Чечельницького райвідділу міліції звернувся директор приватного підприємства. За його повідомленням, троє невідомих чоловіків, які того дня прийшли до нього, представились працівниками однієї з інспекцій, що займається охороною навколишнього середовища.

Як розповідає начальник Чечельницького райвідділу міліції Василь Побережнюк, зловмисники показали потерпілому документи схожі на посвідчення, але той не ознайомився з ними детально, повіривши на слова. «Інспектори» пообіцяли чоловіку не зазначати недоліків в діяльності підприємства у висновку перевірки за винагороду в сумі 1000 гривень та 20 літрів бензину марки А-95.

Працівниками міліції встановлено, що злочин скоїли жителі Шаргородського, Немирівського районів та м. Вінниці віком 43, 44 та 28 років.

За даним фактом порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб) та ст. 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.