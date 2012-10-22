Штабіст «УДАРу» «зняв» з посади Щербаківську?

Некоректною і тенденційною назвала керівник Вінницької облорганізації «Батьківщина» Людмила Щербаківська інформацію про те, що екс-кандидат у народні депутати Микола Філонов після виборів ймовірно очолить облорганізацію партії, - повідомила прес-служба обласної «Батьківщини».

Таке припущення в коментарі сайту ВінницяОК з приводу мотивів зняття паном Філоновим своєї кандидатури на користь Миколи Катеринчука - висуванця «Батьківщини» в окрузі №13 зробив відомий вінницький політолог Олександра Логвінов.

Зокрема, стосовно рішення Миколи Філонова пан Логвінов сказав таке: «Найбільш ймовірно – одержання Миколою Філоновим посади у партійній структурі ВО «Батьківщина». Тим більше, що робота у нинішнього керівництва Вінницької «Батьківщини» поставлена вкрай слабко. Вдвічі менший результат на місцевих виборах 2010 року у порівнянні з президентськими, вщент програні позачергові вибори до обласної ради у Липовецькому районі, незграбна і безлика виборча кампанія у Вінницькій області на сьогоднішніх виборах – все це причини того, що Людмила Щербаківська одержала від вищого партійного керівництва непрохідне 135 місце у виборчому списку.

Сьогодні Щербаківську не знімають з керівництва обласної парторганізації, скоріше всього, щоб не розпалювати скандал напередодні дня голосування 28 жовтня. Але, з огляду на очевидний провал «Батьківщини» у Вінницькій області, її знімуть ще до кінця року. А «лавка запасних» у місцевої «Батьківщини» цілком відсутня».

Як повідомила прес-служба облорганізації ВО «Батьківщина», вказана інформація є спробою видати бажане за дійсність і розглядається вінницькими соратниками Тимошенко як спробу паном Філоновим набрати політичних балів коштом «Батьківщини» та самопіаром.

Власне, пан Філонов у даній ситуації фігура другорядна. Але сам факт появи такого коментаря напередодні виборів інтригує.

Як політолог, Олександр Логвінов завжди відзначався об’єктивністю в своїх коментарях та прогнозах стосовно тих чи інших політичних подій і процесів, незалежно від того, членом якої політичної сили він був. Наразі ж він відіграє далеко не останню роль в обласному штабі партії «УДАР». З огляду на останні події у взаєминах Об’єднаної опозиції з Віталієм Кличком виникають питання й про регіональну проекцію столичного герцю амбіцій.