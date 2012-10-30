Захист справ споживачів «перебдел»

Прокуратурою Вінницької області внесено подання в інспекцію з питань захисту прав споживачів.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.



Як встановила прокуратура, службові особи інспекції неналежно організовували та проводили перевірки суб’єктів господарювання, застосували до порушників адміністративні стягнення, строки давності притягнення до відповідальності по яких минули, порушували вимоги Закону України «Про звернення громадян».

