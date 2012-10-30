Чемпіонський дубль ФК «Поділля-ЕМС»

Вчора, 29 жовтня, на Центральному міському стадіоні Вінниці завершився чемпіонат міста з футболу. Перед ним на золоті нагороди реально претендували одразу три провідні клуби: ФК «Вінниця» (колишній «Держслужбовець»), «Дім кави» і «Поділля-ЕМС». Незважаючи на дощову прохолодну погоду, команди відчайдушно билися на полі. Було багато підкатів, фолів і навіть нецензурної лексики (як з боку гравців, так і з боку тренерів), яку чомусь ігнорували рефері.

ФК «Вінниця» не зміг втримати перевагу проти «Дому кави», зігравши унічию – 2:2. Цей результат вивів на перше місце «Поділля-ЕМС», яке у завершальній грі чемпіонату розтрощило збірну ВДПУ – 7:1. Таким чином «подоляни» зробили чемпіонський дубль, адже 11 жовтня у фіналі Кубка Вінниці в серії пенальті переграли ФК «Вінниця». Друге місце в чемпіонаті – у «кофеварів», третє – у «городян».

На старт чемпіонату Вінниці з футболу 2012 року вийшло 19 команд. Після першого кола вони були розділені на ліги – за силою, і змагання поновились за коловою системою. Керівники клубів відмічають зростання середнього рівня і кількості команд чемпіонату, що свідчить про плідну роботу міської федерації футболу.

– У клубах-призерах зібрані найкращі представники вінницького футболу, багато з яких мали досвід виступу на професійному рівні. У нашій команді виділю Веретинського, Траплю, Гребінника, Вішталюка, у ФК «Вінниця» – Бабіка і Маляренка, у «Поділлі-ЕМС» – Степанюка і Чернегу, – сказав керівник і водночас гравець команди «Дім кави» Антон Ковальський. – Наші футболісти люблять спорт і не можуть жити без свого хобі. Більшість з них – друзі, і тому грають в одній команді із задоволенням. Гравці отримують символічну винагороду від спонсорів, прожити на яку неможливо. Тому всі мають інше основне місце роботи. Хтось – на державній службі, інші – у правоохоронних органах, приватних компаніях тощо.