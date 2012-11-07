Комуністи мітингували та співали «Інтернаціонал»

Сьогодні, 7 листопада, відбувся мітинг-протест, приурочений 95-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Спочатку представники Вінницькогой обкому КПУ на чолі з першим секретарем Лідією Закусиловою поклали квіти та вінки біля Вічного вогню у сквері Козицького. А згодом Колоною комуністи та їхні прибічники пройшли по вулиці Соборній.

Задля урочистої ходи рух транспорту по центральній вулиці міста тимчасово зупинили, і поновили вже близько одинадцятої.

Мітинг відбувся на площі Гагаріна. Відкривала його Лідія Закусілова, яка привітала Вінничан та гостей міста зі святом.



У демонстрації брали участь також другий секретар МК КПУ Володимир Бондарчук, перший секретар обкому Комсомолу м. Вінниці Станіслав Матищук. Активними були і молоді комуністи – Осадчук Вікторія, Ірхін Сергій, Раптовий Ігор, робітник Глигало Володимир, голова товариства «Україна-Росія» Бондарчук Іван, - повідомляє прес-служба обкому КПУ.

Власне, святкувати комуністам є що: порівняно з останніми парламентськими виборами ж-бо свій результат на Вінниччині подвоїли.

А народу, який їх обрав, пообіцяли виконання передвиборчих гасел у резолюції мітингу, яку оприлюднила другий секретар обкому Ірина Швець прочитала резолюцію мітингу.

Завершили мітинг «Інтернаціоналом».