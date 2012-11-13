Податківці не дали пустити на фальсифікат спирту на 10 мільйонів

Спочатку року завдяки зусиллям силами податкової міліції Вінниччини вдалося спрямувати до бюджету майже 50 мільйонів гривень.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Крім того, на 7,5 мільйона гривень попереджено незаконне відшкодування податку на додану вартість.

До листопада 2012 року податківцям вдалося викрити понад 80 злочинів у сфері оподаткування, абсолютна більшість яких є тяжкими та особливо тяжкими, такими, від яких державний бюджет страждає десятками мільйонів гривень невиплачених пенсій, соціальних допомог.

А подекуди й людських життів та здоров’я – з початку року працівниками підрозділів протидії незаконному обігу підакцизних товарів вилучено майже 4,5 тисячі декалітрів лікеро-горілчаної продукції на суму понад 1,6 млн. грн.

Ще майже на 10 мільйонів гривень з незаконного обігу вилучено спирту, який у майбутньому став би основою небезпечного алкогольного фальсифікату.