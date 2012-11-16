16 бандитських угрупувань скоїли 100 злочинів

100 злочинів за останні два роки скоїли 55 бандитів, які діяли у складі 16 організованих злочинних груп на Вінниччині. На рахунку викритих банд крадіжки, розбої, грабежі, незаконне поводження зі зброєю та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, повідомляє 20 хвилин. Втім, у прес-службі прокурати Вінницької області говорять: теперішня організована злочинність не дотягує рівня „лихих” 90-х.

- Цього року до суду прокуратура області скерувала кримінальну справу організованої злочинної групи з мешканців Вінниччини, які вчинили три розбійні напади на території Тульчинського та Вінницького районів, - каже начальник відділу за дотриманням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю у Вінницькій області Владислав Джос. – Вони заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 165 тисяч гривень і запланували вчинення нового нападу. Але їх вчасно викрили правоохоронці та затримали.

Справа ще однієї злочинної групи уже завершилася звинувачувальним вироком. До тюрми засудили шукачів снарядів часів Великої Вітчизняної війни з Могилів-Подільського району. Вони виплавлювали вибухову речовину тротил і збували його. В учасників банди вилучили 13 кілограмів тротилу, бойовий револьвер та електронний детонатор.

Три злочинні групи, які працювали на території Вінницької області, мали корумповані зв’язки і завдали значних збитків держбюджету. Схема роботи однієї з таких груп: керівник контролюючого органу та органу місцевого самоврядування райцентру перераховували їх підконтрольному приватному підприємцю за нібито виконані роботи більше 800 тисяч гривень з держаного бюджету.

- Злочини, вчинені організованими злочинними групами у цьому році, завдали збитків на мільйон 100 тисяч гривень, - каже Владислав Джос. - З метою відшкодування цих збитків слідчі у справах цієї категорії наклали арешт на майно винуватців на суму 1,5 мільйона гривень.

За цей та минулий роки суди області винесли 13 звинувачувальних вироків у кримінальних справах організованих злочинних груп. З них 4 – у справах про незаконний обіг наркотиків. Таких злочинних груп за неповних два роки в суди направила прокуратура області 6.