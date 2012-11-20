Цієї ночі відмовтесь від алкоголю і контролюйте емоції

У найближчі дні на Землі очікується одна з найпотужніших магнітних бурь за всю історію спостережень.

Про це повідомляють експерти Космічного агентства НАСА. Вони зафіксували 16 листопада 2012 гігантський вибух на Сонці.

Цей викид був настільки масштабним, що цілком не помістився в кадр знімка обсерваторії. За оцінками вчених, зараз у бік Землі рухається величезна кількість сонячної речовини.

Очікується, що воно досягне поверхні нашої планети вже цієї ночі.

Експерти рекомендують метеочутливим людям подбати про своє здоров'я заздалегідь. Варто уникати перевтоми, відмовитися від алкоголю і тримати свої емоції під контролем.