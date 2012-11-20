Вінницькі борці на поясах перемогли у Кубку України

У Харкові розігрувався Кубок України з боротьби на поясах. Вихованці ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету здобули там з 2 золоті медалі та 2 бронзові. Зокрема, провідний тренер цієї спортшколи Світлана Тросюк (вагова категорія 63 кг) і Вікторія Рогова (понад 78 кг) стали переможницями. Вікторія Цюпа (57 кг) та юнак Торніке Рухадзе (60 кг) здобули «бронзу».

– Ми дуже раді здобутим медалям на Всеукраїнському рівні, – сказав керівник вінницької делегації, заслужений тренер України Важа Даіаурі. – Нас, борців, активно підтримують голова міського спорткомітету Сергій Краєвський і директор МДЮСШ № 5 Іван Бондарчук. Тому ми мали обов’язково виступити у Харкові успішно.

Довідка

У боротьбі на поясах перед початком сутички опоненти мають взяти замковим захватом пояс свого суперника (обома руками). Дозволяються кидки, підніжки, звалювання на борцівський килим тощо. Найкраще за все підняти суперника та кинути його спиною на килим – тоді це буде «чиста» перемога.