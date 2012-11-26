У Вінниці відбудеться форум ЮНІСЕФ

27 та 28 листопада 2012 року у Вінниці відбудеться перший національний Форум міст, дружніх до дитини, який організовує міжнародна дитяча організація ЮНІСЕФ у партнерстві із Вінницькою міською радою.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На форум приїдуть делегації з різних міст України, іноземні гості та представники державних органів. Учасники матимуть можливість обмінятись досвідом та налагодити співпрацю з різними організаціями, в тому числі і міжнародними. І головне – визначитись з перспективою створення в Україні мережі міст, дружніх до дітей.

Вінниця вже не вперше стає центром проведення загальнонаціональних або міжнародних семінарів, форумів та конференцій. Співпраця із різними міжнародними організаціями, представництва яких працюють на території України, дають можливість Вінниці ставати учасником та безпосереднім організатором зустрічей на різні теми, які важливі для всебічного розвитку громади.

Проведенню у Вінниці Форуму міст, дружніх до дитини, передував візит голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні пані Юкіе Мокуо, який відбувся 29 серпня цього року. Тоді пані Юкіе Мокуо відзначила, що Вінниця вже на сьогоднішній день є лідером в Україні в питанні роботи із дітьми, захисту їх прав та розширення їх можливостей у дорослому середовищі. Це пов’язано із тим, що у місті ще з 2009 року успішно реалізується програма «Вінниця – місто, дружнє до дітей», яка була розроблена на основні саме досвіду ЮНІСЕФ, який було поєднано з місцевими ініціативами та ідеями. Практично власними силами Вінниця вже три роки реалізує заходи, які прописані в програмі. На цій основі сформовано і локальну стратегію, яка також має назву «Місто, дружнє до дітей» і яка є складовою Концепції стратегічного розвитку «Вінниця:2020».

Враховуючи позитивний досвід Вінниці, голова Представництва ЮНІСЕФ Юкіе Мокуо під час свого першого візиту до Вінниці запропонувала Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману поділитись цими напрацюваннями з іншими містами і показати, що є чимало ефективних методів роботи з дітьми. Згодом Представництво ЮНІСЕФ прийняло рішення про проведення національного Форуму міст, дружніх до дитини, саме у Вінниці.

Цей захід ЮНІСЕФ організовує у партнерстві з Вінницькою міською радою. Він стане своєрідним майданчиком для спілкування і обговорення вдалих проектів і напрацювань. Участь у форумі візьмуть не лише дорослі, а й діти з міст, які вже є партнерами ініціативи ЮНІСЕФ (Вінниця, Сімферополь, Євпаторія, Горлівка, Сарни, Коростень, Ріпки, Суми, Шостка, Білопілля, Тростянець, Кролевець, Ромни, Лебедин, Червоноград, Дрогобич, Жовква), а також представники міст, які бажають приєднатися до ініціативи (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпропетровськ, Севастополь).

Серед запрошених на Форум будуть представники Державного інституту сімейної та молодіжної політики, Міністерства соціальної політики, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко. Планується також, що участь в зустрічі візьме заступник Посла Австрії в Україні Йоханес Айгнер, представники EN CFC (Європейська мережа МДД), інших міжнародних програм, які пов’язані з муніципальним розвитком та правами людини, наукових установ.

Про європейський досвід роботи мережі міст, дружніх до дітей, на форумі розповість Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс, адже саме в Голландії розташований центральний офіс цієї мережі.

Відкриття форуму відбудеться 27 листопада о 10:00 в конференц-залі «Панорама» (6-ий поверх ТРЦ «Магіцентр»)

Довідка. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який ініціював проведення форуму у Вінниці, є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту та підтримки дітей. Цього року ЮНІСЕФ в Україні святкує п’ятнадцятиріччя своєї діяльності. В Україні представництво ЮНІСЕФ було відкрито у 1997 році після підписання Україною Основної угоди про співробітництво між Урядом України та ЮНІСЕФ. Пізніше Угода була ратифікована Парламентом України, створюючи підстави для співробітництва ЮНІСЕФ з урядом України задля покращення життя дітей та родин в Україні.

Ініціатива ЮНІСЕФ «Місто, дружнє до дитини» є системою місцевого самоврядування, головним пріоритетом якої є дотримання прав та інтересів дитини. «Місто, дружнє до дитини» активно впроваджує право кожної дитини висловлювати свої думки та впливати на рішення місцевої влади стосовно того, яким має бути їх місто, та бути повноправним членом своєї громади.

Програма «Місто, дружнє до дитини» реалізується із 1996 року за ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з громадськими організаціями та муніципалітетами. Робота у рамках ініціативи є практичним втіленням на муніципальному рівні положень Конвенції ООН про права дитини під керівництвом місцевих органів влади та за участі самих дітей. В Україні ініціативу «Місто, дружнє до дитини» було розпочато у 2006 році у 3 містах на Львівщині (Червоноград, Дрогобич та Винники) та у 3 містах Сумщини (Тростянець, Ромни та Лебедин).

Наразі, 17 українських міст приєднались до цієї ініціативи. Її впровадження принесло помітні результати завдяки розробці та реалізації місцевих програм для дітей та ефективному використанню ресурсів місцевих бюджетів.

