Місто розрахувалось за облігаціями, випущеними під капремонт доріг

Вінницька міська рада 26 листопада в повному обсязі погасила облігації серії F на 10 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив заступник мера Вінниці Валерій Коровій.

За його словами, 26 листопада міськрада в повному обсязі розрахувався за облігаціями серії F, випущених банком "Хрещатик".

В.Коровій зазначив, що погашення облігацій, заплановане в 2011 році, було реструктуризоване до 1 грудня. Згідно з угодою, з березня по листопад 2012 року Вінницька міськрада щомісяця гасила облігації на суму 1 млн. грн., а також виплачувала банку дохід з розрахунку 17,88% річних від залишку суми непогашених облігацій.

Як повідомляв УНІАН, муніципальні облігації Вінницької міськради серії F на загальну суму 10 млн. грн. випущені 1 серпня 2008 року через уповноважений банк "Хрещатик".

Облігації випущені строком на 3 роки 5 місяців зі ставкою прибутковості - 17,88% річних.

Виручені від продажу облігацій кошти, міська влада Вінниці направила на капітальний ремонт доріг.