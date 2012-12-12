З 2013-го на підшипниковому будуть виготовляти фасади

11 грудня у Вінниці відбулось чергове зсідання Ради товаровиробників при міському голові. Цього разу представники вінницьких підприємств зустрічалися на базі нової кондитерської фабрики «Рошен». Виробники обговорили основні тенденції у промисловому секторі економіки міста, а також ознайомились із перспективним планом розвитку систем енергопостачання, водопостачання та водовідведення міста.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Рада товаровиробників при міському голові працює вже другий рік. Це своєрідний майданчик для спілкування, де керівники місцевих підприємств можуть обмінюватись своїми думками із колегами, знаходити партнерів, налагоджувати співпрацю між підприємствами, обговорювати проблеми із міською владою та разом шукати шляхи їх ліквідації.

На початку засідання заступник міського голови Валерій Коровій ознайомив присутніх із основними тенденціями у промисловому секторі економіки міста Вінниці, а також із стратегічними завданнями щодо розвитку промисловості в обласному центрі.

- На сьогоднішній день промисловість міста представлена 11 галузями. У місті працює 79 великих підприємств. Їх обсяги реалізації продукції становлять 6 мільярдів гривень. Від діяльності вінницьких підприємств до консолідованого бюджету надходять податки у розмірі понад 500 мільйонів гривень, - говорить Валерій Коровій. – Наступного року ми плануємо відновити роботу ТОВ «Бастіон-2009» на території колишнього підшипникового заводу, де будуть виготовлятись фасадні матеріали. Там буде працювати близько 300 робітників.

На сьогоднішній день на вінницьких підприємствах в цілому нараховується 38 тисяч працюючого населення

Також у перспективних планах розвитку на 2013 рік – модернізація та освоєння нових потужностей на підприємствах «Сперко-Україна», «Аграна Фрут», спорудження сучасного молочного комбінату корпорації «Рошен» (на 500 робочих місць). «В цілому прогнозується упродовж найближчих двох років нарощення обсягів виробництва продукції в 1,5 рази», - зазначив Валерій Коровій.

Міський голова Володимир Гройсман зазначив, що зустрічі на різних підприємствах Вінниці та обговорення питань взаємодії із представниками підприємств, вже стали гарною традицією, яка продовжуватиметься і надалі.

- Приємно, що ми маємо можливість знайомитись із роботою підприємств, визначати подальші спільні дії для розвитку нашого міста, - говорить Володимир Гройсман. – Ми розуміємо загальний напрямок розвитку міста і з оптимізмом дивимось у 2013 рік. На жаль, державний бюджет 2013 року, м’яко кажучи, надзвичайно складний, і ми розуміємо, що місцеві бюджети також будуть доволі непростими. Однак, я сподіваюсь, що в лютому-березні будуть внесені зміни до державного бюджету і будуть врегульовані усі питання.