Чоловік розповів, чому залишив в полі тіло 22-річної дружини

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина вночі 17 грудня у полі неподалік села Манів Тиврівського району вмісцві жителі зайншли тіло 22-річної жительки села Борсків Ніни лаврової. Жінка не зогла дійти додому і замерзла у полі. Її 32-річний чоловік врятувався. Сказав, що дружині стало погано, а він пішов по допомогу та не повернувся, бо замерз. Уподружжя залишився 3-річний син Артем та 3-місяна донька Катя.

За фактом смерті молодої жінки відкрили кримінальне провадження, повідомляє 20 хвилин.

- Його дружина замерзла в полі, а його хочуть звинуватити у її смерті, - говорить брат чоловіка загиблої Володимир Лавров. - Він намагався її врятувати, але вона вмерла у нього на руках. Вони намагались викликати допомогу, але ніхто не приїхав…Він дійшов додому та вижив лише заради дітей. Тепер дітей хочуть у нього відібрати.

Напередні Юрій та Ніну поїхали у Гнівань за продуктами.

- Зв'язок з ними втратився близько 16-ї. Юра подзвонив, що вони сіли в таксі та уже їдуть додому. Близько четвертої ранку в двері вповз ледве живий Юра. Він довго нічого не міг сказати, а потім прохрипів, що Ніна померла, - сказав Володимир Лавров.

Сестра Юрія Вікторія Лаврова розповіла, що Юру з Ніною висадив таксист в полі за вісім кілометрів від Борскова біля села Ворошилівка. Далі таксист їхати відмовився тому, що не було дороги. Вони вирішили йти пішки, бо вдома чекали діти.

- Вони пройшли майже півдороги, коли зрозуміли, що не дійдуть. Ніна почала дзвонити до своєї знайомої просити про допомогу. Та дала номер чоловіка-лісника, у якого є коні, - розповідає Вікторія. - Вони дзвонили йому та благали врятувати, казали, що розрахуються втричі більше. Через деякий час їм на телефон подзвонив якийсь чоловік та сказав, щоб поверталися назад до дороги. Там їх забере машина МНС. Мабуть, той чоловік з ними здзвонився. Але повертатися назад стільки ж само, як йти вперед, а сил на це уже не було. Вони ще намагалися кудись дзвонити, але марно. Потім Ніна загубила у снігу телефон…Вони йшли далі. Йшов сніг. Не було видно дороги. Ніна падала, розгрібала сніг руками. Юра вмовляв її йти заради діточок, але вона більше не могла. Вона змерзла так, що рукавиці примерзли до рук. Він намагався її відігріти, як міг. Дихав на руки, розтирав тіло та лице, вона ще щось говорила, але дуже не розбірливо, а потім почала хрипіти і стихла. Обличчя посиніло, тіло стало нерухомим, серце перестало битись. Юра не повірив, що її життя обірвалось. Продовжував робити штучне дихання, масаж серця, приклав її до себе, щоб вона не лежала на землі.

Жінка стверджує, що брат намагався оживити Ніну близько двох годин, але потім зрозумів, що усі спроби марні. Чоловік залишив тіло жінки та далі пішов сам.

- За фактом смерті Ніни Лаврової відкрито кримінальне провадження. В міліцію Гнівані зателефонували місцеві мешканці та повідомили, що знайшли в полі тіло жінки. Правоохоронці добиралися туди спочатку кіньми, потім трактором тому, що була сильна заметіль. Тіло знайшли. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження. Попередньо, розтин тіла показав, що ніяких тілесних ушкоджень немає, а смерть настала у результаті переохолодження. Заключення судово-медичної експертизи ще немає, - повідомила старший інспектор сектору зв’язків з громадськістю обласної міліції Ірина Добровольська.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік залишив жінку у полі живу та пішов за одягом. Повернутися не зміг тому, що замерз сам і замело дорогу. Він прийшов додому та почав телефонувати, щоб повідомити, де її залишив.



Депутат сільської ради Лідія Рудакова підтвердила, що Юрій Лавров проживав разом з Ніною Лавровою у Борскові, але свого неприязного відношення до нього не приховувала.

- Я часто ходила до них. Сім’я була під наглядом соціальних працівників. Ніна була дуже грамотна, порядна, але доля приготувала їй ось таке…У неї сімя дуже хороша. Але вона зустріла цього Юру після педучилища. Я не знаю, що їх взагалі пов’язувало, - розповіла жінка. - Він набагато старший за неї, йому 32 роки. Ніна народила дитину. Її мати купила будинок їм в селі. Я не знаю чому вони розлучились, але він весь час до неї приїжджав. І мама його приїжджала.



Мати Ніни не змогла відповісти на запитання , якою вона бачить подальшу долю онуків.

- Я не готова відповісти на це питання, але однозначно, не з їх батьком тому, що там навіть говорити немає з ким. Це моя думка, - сказала Ольга Василівна. - Я не знаю, як він відносився до Ніни, але мені, здається, що ніяк. Там ні з ким говорити. Він судимий, він п’є. Це не чоловік і не батько. Як можна було допустити, щоб дружина так загинула? Дівчинці було лише 22 роки.

Розслідування за фактом смерті Ніни Лаврової триває. У Юрія Лаврова взяли свідчення у міліції та відпустили.

