Мовчан: пріоритети 2013 – реформа медицини і вищий рівень життя

Одним із основних завдань обласної влади на 2013 рік очільник Вінниччини вважає продовження реформування медичної галузі.

Про це йдеться в інтерв’ю голови ОДА Івана Мовчана, опублікованому на офіційному сайті обласної державної адміністрації.

- Передусім – продовження реформування галузі медицини, - сказав Мовчан. - Область наразі демонструє хороші показники у цій сфері. Тут діятиме єдине правило: оновлена медицина повинна бути організована краще, оснащена краще і бути для пацієнтів зручною та комфортною. Як керівник області, докладатиму максимум зусиль, щоб у 2013 р. розпочав повноцінну роботу хірургічний комплекс обласної клінічної лікарні ім. М.Пирогова.

Іван Михайлович також пріоритетним для себе також назвав підвищення рівня життя мешканців області.

- Попереднім керівництвом було багато зроблено в цьому напрямку і вдалося досягти конкретних результатів, - вважає голова ОДА. - Так, за рівнем заробітної плати область піднялась у рейтингу регіонів України із 22-23 на 18 місце.

Середньомісячна заробітна плата на Вінниччині протягом 2012 року зросла на 320 гривень.

За темпами росту рівня заробітної плати Вінницька область займає 1 місце серед регіонів України. Темпи приросту реальної заробітної плати по області випереджають темпи реальної заробітної плати в середньому по Україні. При цьому індекс споживчих цін на споживчому ринку області третій рік поспіль є одним із найнижчих в Україні.