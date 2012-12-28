Вінничани на Новий рік можуть залишитися без пального
Через податківців?
Дві області напередодні новорічних свят можуть лишитися без пального, - повідомляє ТСН.
Як йдеться в сюжеті телевізійників, вже сьогодні частково заблокована робота заправок Авіас, АНП та Укрнафта на Вінниччині та Житомирщині.
Від учора стоїть робота нафтобази у місті Калинівка. Це підприємство забезпечує півсотні АЗС у Вінницькій області та близько 70 - у Житомирській. Нафтовики скаржаться: вже нині бензин на заправки доводиться возити з інших регіонів.
Причиною перебоїв вони називають численні перевірки податкової інспекції.
Ці дії заправники зараз оскаржують у судах, адже вважають, що податківці почали перевірки на підставі сфальшованих претензій щодо якості бензину. На підтвердження своєї правоти вони наводять висновки десятків незалежних експертиз, яки свідчать про якість пального.
Найбільше ж нафтовики дивуються: як податкова може перевіряти якість бензину.
"Ми не можемо забезпечити роботу заправок. Особливо в районних центрах, де в нас є домовленості зі структурами. Чиняться такі речі, які не вкладаються в голові", - скаржиться директор Степан Маланчак.