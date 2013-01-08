На підробних бланках КРУ шахраї шлют листи

Державна фінансова інспекція України виявила випадки неправомірного збирання інформації невстановленими особами від імені Головного контрольно-ревізійного управління України. Ці особи направляють до підприємств, установ, організацій запитів про надання інформації на електронну адресу на підробних бланках Головного контрольно-ревізійного управління України.

Про це повідомляє Держфінінспекція у Вінницькій області.



Сьогодні в країні немає такого центрального органу виконавчої влади, як Головне контрольно-ревізійне управління України та його територіальних органів, зокрема, і контрольно-ревізійного управління у Вінницькій області. Відтак, зазначені листи слід вважати незаконними та неправомочними, мета яких – введення в оману керівників закладів та установ для можливого здійснення шахрайських дій.



Державна фінансова інспекція України та Держфінінспекція у Вінницькій області здійснюють листування на відповідних офіційних бланках із офіційних електронних адрес postmast@dkrs.gov.ua (Державна фінансова інспекція України) та vinkru@ukrpost.ua (Держфінінспекція у Вінницькій області).



В разі отримання такого типу листів просимо негайно повідомити про це Держфінінспекцію України, Держфінінспекцію у Вінницькій області, а також правоохоронні структури.

