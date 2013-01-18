Рятувальники автотягачем тягнули по слизькій дорозі далекобійників

16 січня о 23:00 на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення, що на автошляху у напрямку Могилів-Подільський (с.Рів – с.Хижинці) та в с. Шкуринці необхідна допомога по буксируванню вантажних автомобілів.

За попередньою інформацією, внаслідок погіршення погодних умов вантажівки не могли самостійно зрушити з місця.

Про це повідомляє прес-слуба ТУ МНС у Вінницькій області.

На допомогу далекобійникам було направлено автотягач, на якому рятувальники забезпечили буксирування двох одиниць нерухомої техніки на очищену від снігу та льоду частину дороги.

