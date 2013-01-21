Козюк виставляє врятовані подільські ікони

Врятовані подільські ікони - 16 творів традиційного народного іконопису із власної колекції представив вінниччанам колекціонер, заслужений художник України Володимир Козюк. Виставка проходить у Вінницькому обласному художньому музеї.

"На виставці "Скарби духовні твої, Україно" представлені подільські народні ікони із мого приватного зібрання. Збирав я їх по всій Вінниччині, два роки ікони реставрували харківські майстри. Представлено 16 творів - кожен має свій "характер" і цінність. Виставка унікальна, адже є відображенням світогляду українців - у святих добрі очі і це сутність, душа українського народу", - відзначив меценат, організатор виставки В. Козюк.

Відвідувачі, які знайомились із виставкою, назвали її "Подільським Лувром" - у іконах відтворена історія Нового Заповіту із подільським колоритом. Адже кожен святий образ, зображений на полотні - обличчя подолянина, з якого малювали ці ікони. Виставка доповнена старовинними книгами XVIII століття теологічного змісту. Більшість - рукописні раритетні екземпляри. Як розповіли працівники художнього музею, окрім нинішньої експозиції, В. Козюк представив частину своєї колекції у діючу експозицію музею, де щороку її відвідують більше 100 000 гостей. Але меценат мріє про створення окремого Музею подільської ікони.

"Вінниччина з часом буде мати Музей подільскої ікони - я у цьому упевнений. Бо це багацтво нашої культури мають бачити всі бажаючі. І більшість тих ікон, що я маю - передам безкоштовно до музею", - запевнив В. Козюк.

