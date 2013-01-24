Злодій встиг продати вкрадене золото

Працівники вінницької міліції затримали квартирного злодія, який наприкінці минулого року з будинку 56-річного вінничанина скоїв крадіжку золотих прикрас на суму близько 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Днями працівники вінницької міліції затримали 29-річного непрацюючого, жителя одного з сіл районів області, якого підозрюють у скоєні крадіжок ювелірних виробів з будинку вінничанина. Скориставшись відсутністю господаря, зловмисник шляхом пошкодження вікна потрапив до помешкання та викрав золоті прикраси, залишені на видному місці. Сума завданого збитку становить близько 10 тисяч гривень. На місці кримінального правопорушення працівники міліції вилучили відбитки пальців рук зловмисника.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів особа, причетна до даного кримінального правопорушення, була встановлена та затримана. У скоєні злочину затриманий зізнався, а от викрадені речі не повернув, оскільки встиг їх продати. За даним фактом працівниками міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінально кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Чоловікові загрожує ув’язнення на строк від трьох до шести років.