Матіос пояснив, з якою військовою силою доводиться воювати українській армії на Донбасі

Головний військовий прокурор нагадав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси.

Станом на сьогодні на окупованих територіях Донбасу перебувають до 40 тисяч озброєних людей.

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Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Вона (кількість озброєних людей на окупованих територіях, - ред.) коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тис. озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч", - сказав він.

Головний військовий прокурор нагадав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси. Це "Перший армійський корпус народного ополчення ДНР" зі "штабом" в Донецьку, другий - "Армійський корпус народної міліції" зі "штабом" в Луганську.

"Проти нас воює відформатована, добре екіпірована і забезпечена військова сила. Понад 35 тис. осіб, 5 бригад, 3 окремих полків, 8 окремих батальйонів, 2 окремі роти, 5 батальйонів територіальної оборони, більше 18 тис. осіб військових тільки в "ДНР", 320 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 знарядь, 130 реактивних систем залпового вогню. Це тільки Донецька область", - додав Матіос.