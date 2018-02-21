Волонтери показали, як один влучний постріл ЗСУ на Донбасі призводить до втрат терористів (відео)

Наступного тижня, за словами волонтерів, буде встановлено ще кілька камер спостереження у зоні АТО.

Волонтери показали, як українські військові на Донбасі одним влучним пострілом ліквідують терористів.

Читайте такожЗагострення в АТО: один військовий загинув, ще семеро отримали пораненняВідповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував фонд "Повернись живим". Зазначається, що внаслідок таких дій бійців АТО ворог зазнає непоправних втрат.

"Після ретельної підготовки, інтенсивного навчання за програмою ГРК "Броня - Armor" та встановлення камер спостереження, ворог зазнає непоправних втрат одним влучним пострілом", - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Розрахунково-графічний комплекс "Броня" ("Armor") дозволяє швидко визначати координати місцеположення та орієнтирні напрямки, розрахувати дані для стрільби з гранатометів, мінометів і танків із закритих вогневих позицій. Комплекс забезпечує ураження противника на всіх дальностях стрільби вогневих засобів.

Як повідомляв УНІАН, в зоні АТО під час допомоги цивільному населенню внаслідок обстрілу бойовиків загинула медсестра.