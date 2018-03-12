Українська сторона СЦКК звинуватила бойовиків в обстрілі авто з персоналом Донецької фільтрувальної станції

За результатами проведеної трасологічної експертизи, обстріл автомобіля з боку Збройних сил України є абсолютно неможливим, наголошують в СЦКК.

Бойовики військових формувань РФ причетні до обстрілу автомобіля, що перевозив змінний персонал до Донецької фільтрувальної станції.

Про це українська сторона Спільного центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє у Facebook.

Сьогодні під час брифінгу з СММ ОБСЄ, українська сторона СЦКК поінформувала представників Місії про факти порушення бойовиками військових формувань РФ всеохоплюючого режиму припинення вогню, зокрема, про їхню причетність до обстрілу цього автомобіля.

«Це ж підтверджує трасологічна оцінка місцевості порушення режиму припинення вогню. Відповідно до її висновків, обстріл автомобіля з боку Збройних сил України є абсолютно неможливим», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як і інші критичні об’єкти цивільної інфраструктури Донбасу, ДФС знаходяться під особливою увагою Збройних сил України.

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«Головне завдання – недопущення тут будь-яких порушень режиму припинення вогню, навіть коли ЗСУ змушені відкривати вогонь у відповідь. Всі ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку ЗСУ, у той час як, з боку військових формувань Росії такі гарантії систематично порушуються, що свідчить, про їхню абсолютну незацікавленість у забезпеченні екологічної безпеки регіону та у відновленні цивільної інфраструктури Донбасу», - наголошує українська сторона СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня о 7.00 потрапив під обстріл автомобіль ГАЗ -53 (вахтовий), який перевозив змінний персонал на Донецьку фільтрувальну станцію. В результаті обстрілу пробито радіатор автомобіля. Співробітники ДФС не постраждали.

З липня 2014 року Донецьку фільтрувальну станцію неодноразово було піддано обстрілам, у зв'язку з чим її робота призупинялася.