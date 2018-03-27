Стало відомо, коли АТО на Донбасі замінять на операцію Об'єднаних сил

Це відбудеться після здійснення заходів з підготовки операції.

Антитерористична операція на сході України триватиме до указу президента України Петра Порошенка про оголошення початку операції Об’єднаних сил.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомив командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв.

"Генерал-лейтенант Забродський Михайло Віталійович - він на даний час є керівником антитерористичної операції на сході нашої країни. Антитерористична операція - вона продовжується, і буде діяти доти, доки президент України своїм указом не оголосить про початок операції Об’єднаних сил. Це відбудеться тільки після того, як мною як командувачем та мені підлеглим об'єднаним оперативним штабом будуть здійснені певні заходи з підготовки цієї операції, зокрема планування, які триватимуть деякий час", - заявив він.

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За його словами, ці терміни "не будуть тривалими".

"У мене вже є визначені часові показники, до якого часу я маю завершити підготовку до цієї операції, здійснити доповідь начальнику Генерального штабу головного командування Збройних сил України і в подальшому президентові України. Та після затвердження цих дій і планувальних документів і відбудеться захід з початку операції", - повідомив Наєв.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Петро Порошенко заявив про завершення антитерористичної операції та перехід до операції Об’єднаних сил. За його словами, у підпорядкування керівництву Об'єднаних сил переходять представники інших військових формувань, правоохоронних органів, залучених до виконання завдань на Донбасі, керівництво ними покладається на командувача Об'єднаними силами.