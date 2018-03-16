Порошенко заявив про завершення АТО та перехід до операції Об’єднаних сил

Президент України зазначив, що, згідно із законом про реінтеграцію Донбасу, формат АТО змінюється на операцію Об’єднаних сил.

Президент України Петро Порошенко заявив про завершення Антитерористичної операції та перехід до операції Об’єднаних сил.

Про це він повідомив під час виступу перед військовими ЗСУ на Луганщині.

Президент зазначив, що під час АТО силовими підрозділами України були звільнені дві третини окупованого Донбасу. «В серпні (2014 року – УНІАН) розпочалась збройна агресія проти нашої незалежної держави. Наші героїчні сили утримали звільнені Слов’янськ, Маріуполь, Сєверодонецьк, Краматорськ, Костянтинівку, відновили там державний суверенітет», - додав він. «АТО є найголовнішим, чим ми завжди маємо пишатися. Саме тому, що АТО впевнено наближалася до швидкого та переможного завершення, Росія й кинула свої регулярні підрозділи на допомогу вишколеним найманцям – бойовикам», - наголосив Порошенко.

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«Тепер уже і юридично АТО завершується. Я дуже дякую Верховній Раді України за те, що вона майже конституційною більшістю підтримала мій закон про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях», - підкреслив він

«Цим законом, де викладена моя стратегія реінтеграції Донбасу в Україну…ми змінюємо формат цієї операції, керівництво переходить до ЗСУ, операцію (АТО – УНІАН) змінено на операцію Об’єднаних сил, в підпорядкування керівництву Об’єднаних сил переходять представники інших військових формувань, правоохоронних органів, залучених до виконання цих завдань, керівництво ними покладається на командувача Об’єднаних сил», - зазначив президент.

Як відомо, Порошенко вирішив призначити на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенанта Сергія Наєва.