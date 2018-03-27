Штаб АТО констатував загострення ситуації на Донбасі

За три доби бойовики російсько-окупаційних військ понад 100 разів порушили режим припинення вогню та вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у Станиці Луганській.

Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції на сході України на лінії розмежування сторін має тенденцію до загострення.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Обстановка в зоні АТО на лінії розмежування сторін має тенденцію до загострення. Цинічно порушуючи "режим всеохоплюючого перемир’я", бойовики російсько-окупаційних військ особливо активізувались на Донецькому напрямку, застосовуючи при цьому озброєння, що мало би бути відведене від лінії розмежування сторін.

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Лише за минулі три доби бойовики понад 100 разів порушували режим припинення вогню. По позиціях Збройних сил України випущено понад 40 снарядів та мін. Фіксуються випадки роботи ворожих снайперів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опівночі 26 березня окупанти відкрили провокаційний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Станиця Луганська, аби вкотре уникнути розведення сил і засобів. Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

"Зі свого боку підрозділи ЗС України чітко дотримуються Мінських домовленостей й не реагують на провокації з боку окупаційної адміністрації РФ", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували зривати домовленості щодо повного припинення вогню здійснивши 47 обстрілів позицій сил АТО.