На Донбасі ліквідований "командир взводу" бойовиків "ДНР" (фото)

07:54, 13 квітня 2018
Війна
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Терорист був внесений у базу "Миротворця" / фото twitter.com/666_mancer

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer. "Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", - йдеться у його повідомленні.

Про смерть бойовика свідчать співчуття його близьким у соцмережах:

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Терорист був включений до бази "Миротворця".

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Раніше на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Андрій Олефір з позивним "Яничар", який воював у складі банди "П'ятнашка".

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Теги: #ДНР#терористи#ліквідація