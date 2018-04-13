На Донбасі ліквідований "командир взводу" бойовиків "ДНР" (фото)

Про ліквідацію терориста свідчать і пости в соцмережах зі словами співчуття його близьким.

На окупованому Донбасі ліквідований "командир взводу" терористів "ДНР" Олександр Новіков "Товстий".

Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer. "Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", - йдеться у його повідомленні.

Про смерть бойовика свідчать співчуття його близьким у соцмережах:

Терорист був включений до бази "Миротворця".

Раніше на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Андрій Олефір з позивним "Яничар", який воював у складі банди "П'ятнашка".