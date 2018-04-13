На Донбасі ліквідований "командир взводу" бойовиків "ДНР" (фото)
07:54, 13 квітня 2018Війна
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Про ліквідацію терориста свідчать і пости в соцмережах зі словами співчуття його близьким.
Терорист був внесений у базу "Миротворця" / фото twitter.com/666_mancer
На окупованому Донбасі ліквідований "командир взводу" терористів "ДНР" Олександр Новіков "Товстий".
Про це у своєму Twitter повідомив блогер Necro Mancer. "Новіков Олександр Олександрович "Товстий" (Донецьк, 07/01/81) став "вантажем-200" 04/04/18", - йдеться у його повідомленні.
Про смерть бойовика свідчать співчуття його близьким у соцмережах:
Терорист був включений до бази "Миротворця".
Раніше на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Андрій Олефір з позивним "Яничар", який воював у складі банди "П'ятнашка".
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