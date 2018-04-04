ЗМІ дізналися подробиці ліквідації терориста "П'ятнашки" на Донбасі
17:10, 04 квітня 2018Війна
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Група терористів йшла виконувати бойове завдання, але напоролася на українських бійців.
Бойовика ліквідували під час бою / Скріншот
З'ясувалися подробиці загибелі терориста "ДНР" Андрія Олефіра з позивним "Яничар", який воював у складі банди "Пятнашка".
Як повідомляє "Обозреватель", посилаючись на інформацію знайомого терориста, "Яничар" був у складі диверсійно-розвідувальної групи з чотирьох осіб.
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"Йшли виконувати бойове завдання, напоролися на українських бійців. Зав'язався бій. "Яничара" посікло автоматною чергою. Куля поцілила у горло. Тому там практично без шансів. Він миттєво захлинувся кров'ю", - розповів знайомий бойовика.
Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази відкривали вогонь на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.
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