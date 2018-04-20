Доба в АТО: 35 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення

07:29, 20 квітня 2018
Війна
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Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленістю / Міністерство оборони України

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Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували 120-мм міномети і кулемети біля Пісок, шахти "Бутівка", Водяного, Авдіївки, Лебединського, Кам'янки, Мар'їнки, Харчовика і Гнутово.

На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Станиці Луганської, Травневого і Артема, йдеться в повідомленні.

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Теги: #АТО на Донбасі