Доба в АТО: 35 обстрілів, двоє українських військових отримали поранення
07:29, 20 квітня 2018Війна
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Окупанти застосовували міномети, гранатомети і кулемети, повідомили в прес-центрі штабу АТО.
Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості / Міністерство оборони України
За минулу добу незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь на Донбасі. Двоє українських військовий отримали поранення. Про це вранці 20 квітня повідомив прес-центр штабу АТО.
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Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували 120-мм міномети і кулемети біля Пісок, шахти "Бутівка", Водяного, Авдіївки, Лебединського, Кам'янки, Мар'їнки, Харчовика і Гнутово.
На луганському напрямку окупанти застосовували гранатомети в районі Станиці Луганської, Травневого і Артема, йдеться в повідомленні.
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