Повернення силою або відмова від територій: експерти назвали чотири сценарії розвитку ситуації на Донбасі

На думку експертів, найбільш вірогідний сценарій для Донбасу: консервація нинішньої ситуації до 2020 року.

Ні війни, ні миру; повернення мирним шляхом; повернення силою зброї; відмова від окупованих територій — саме так виглядають ключові варіанти життя Донбасу на найближчі роки. Так вважають експерти Українського інституту майбутнього (УІМ). Вони з початку року взялися вивчати і прогнозувати на цю тему і спробували оцінити ймовірність кожного із сценаріїв.

Про це пише журнал "Новое время".

При цьому аналітики УІМ вважають нинішній стан справ на Донбасі — сценарій "ні війни, ні миру" — найвірогіднішим і найстійкішим. Та й велика частина населення країни, якщо судити по проведеному в кінці березня дослідженням GfK Ukraine, не розуміє суті нещодавно прийнятого закону про реінтеграцію окупованих територій. І не вірить, що з допомогою таких актів можна повернути Донбас. При цьому всі респонденти хотіли б вирішення конфлікту мирним шляхом.

Сценарій №1: Ні війни, ні миру

Вірогідність оцінки УІМ: 75 %

На думку експертів, найбільш стійкий сценарій: консервація нинішньої ситуації до 2020 року. Тобто до моменту появи в Україні нових президента і парламенту. Українська правляча еліта при такому ході подій буде побоюватися робити різкі кроки, здатні порушити існуючий статус-кво. Чіткого і конкретного плану повернення регіону так і не з'явиться, тому стане ймовірну небезпеку несподіваних проколів.

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Росія може активно використовувати інструмент провокацій на лінії фронту у відповідь на будь-яке посилення тиску з боку офіційного Києва або міжнародних інститутів. Ймовірні окремі бойові сутички як спосіб застереження Кремлем Заходу, НАТО та інших організацій від вплутування в конфлікт навіть у разі різкого загострення.

Експерти також вважають, що розкол у суспільстві зросте на тлі появи все більшого числа людей війни — бійців, які повернулися з фронту.

Сценарій №2: Повернення Донбасу мирним шляхом

Вірогідність оцінки УІМ: 18 %

Швидше за все, подібний розвиток ситуації піде відразу ж після сценарію "ні миру, ні війни", коли б той не фінішував. Мирне повернення можливе за двома варіантами — "троянський кінь" та "миротворча місія".

"Троянський кінь" фактично означає виконання Мінських домовленостей за російським варіантом. У такому разі нинішні окуповані території, перейдуть під формальну юрисдикцію України. Там пройде амністія, під яку підпаде безліч бойовиків. У регіоні пройдуть місцеві вибори, і їх переможцями стануть проросійські сили. В результаті в українській політиці порушиться усталений баланс, і політичні партії, орієнтовані на Росію, отримають велику підтримку. Тому Донбас отримає особливий статус і автономію з можливістю впливати на Київ, у той час як останній буде обмежений у своєму впливі на "республіки".

"Миротворча місія" — більш реалістичний, на думку експертів, варіант: введення в регіон обмеженого контингенту іноземних миротворців під міжнародним мандатом. Однак високі шанси того, що "блакитні каски" розташуються не на кордоні України з Росією, а на лінії фронту з "ЛДНР". В такому випадку Україна не отримає повного доступу до подій на окупованій частині, і ситуація розвиватиметься за сценарієм Придністров'я.

Сценарій №3: Неукраїнський Донбас: відмова України від східних територій і їх пряма анексія Росією

Вірогідність оцінки УІМ: 5 %

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Найболючіше для національної самосвідомості сценарій. Він може стати реальністю у разі перемоги на президентських виборах проросійського кандидата — як варіант, когось зі старої гвардії Партії регіонів. Або ж тріумфу одного з політиків, який декларує необхідність діалогу з Володимиром Путіним. Офіційне визнання Донбасу неукраїнським створить коаліцію всередині країни проти ініціатора таких дій. Масове невдоволення викличе акції протесту і мітинги, адже тривала чотири роки війна торкнулася безліч верств населення. Розпочнуться виступи проти влади військових, волонтерів, активістів. Ситуація в країні стане небезпечною. Єдиний плюс — влади будуть змушені діяти дуже конкретно, зміцнюючи кордон і відмовляючись від будь-яких зобов'язань перед населенням "республік".

Сценарій №4: Повернення Донбасу військовим шляхом

Вірогідність оцінки УІМ: 2 %

Найменш імовірний сценарій, хоча широкомасштабні військові дії під силу нинішній українській армії. Якщо влада ухвалить рішення про повернення окупованих земель силою, то наступ буде розвиватися по всій лінії розмежування — а це близько 500 км фронту. З урахуванням великої чисельності бойовиків на території "ЛДНР" — за різними оцінками їх там близько 30-50 тис. чол. — ударний кулак Збройних сил України має складатися не менше ніж з 100 тис. бійців (це майже всі мають піхотні частини). Головний наступ має бути зосереджений на двох-трьох напрямках, на які командування і відправить більшу частину піхоти при підтримці бронетанкових військ. Чисельність останніх повинна скласти не менше 1,5-2 тис. одиниць. Такий сценарій передбачає мілітаризацію суспільства і навіть — з великою ймовірністю — введення військового стану в країні.

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