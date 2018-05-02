Командувач Об'єднаних сил пообіцяв Росії "швидку та ефективну" відповідь в разі розширення агресії

Сергій Наєв підкреслив, що ЗСУ даватимуть сувору відсіч усім провокаціям противника на Донбасі.

Командувач Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявив, що відповідь на можливе розширення агресії чи застосування авіації Росією на Донбасі буде швидкою та ефективною.

Про це він сказав на брифінгу в Краматорську.

«Противник може вважати це (впровадження новітніх автоматизованих систем управління військами – УНІАН) відповіддю на погрози, які надходять від деяких російських діячів щодо планів розширення агресії РФ проти України або щодо залучення нових засобів, наприклад, авіації. Відповідь ЗСУ на такі дії, якщо противник на них наважиться, буде швидкою та ефективною», - запевнив він.

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Водночас, за словами Наєва, військова операція – це лише один із елементів для досягнення головної мети – поновлення на всій території українського Донбасу мирного безпечного та забезпеченого життя.

«Зрозуміло, що ми даватимемо сувору відсіч провокаціям противника. Особливо тим, що пов’язані із обстрілами мирних населених пунктів на КПВВ та лінії зіткнення», - підкреслив Наєв.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Серед іншого, законом передбачено, що керівництво силами та засобами Збройних сил України, інших військових формувань, МВС, Нацполіції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, що залучаються до вжиття заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ безпосередньо у Донецькій та Луганській областях, здійснює командувач Об’єднаних сил, який призначається президентом за поданням начальника Генерального штабу – головнокомандувача Збройних сил. Відповідно до закону, командувач Об’єднаних сил реалізує свої повноваження через Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ.

У березні президент України Петро Порошенко призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

30 квітня Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня. Президент зазначив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил. За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.