Окупований Донецьк "провалюється" під землю: опубліковано фото

Заступник міністра розповів, чим загрожує просідання ґрунту на окупованому Донбасі.

В окупованому Донецьку та прилеглих населених пунктах почав просідати ґрунт, це пов'язано це з тим, що шахтна вода не відкачується.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, показавши відповідне фото.

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"Здобутки молодої республіки" крізь лінзу "великого ока". Просідання ґрунту в Донецьку. Чим загрожує це явище? Руйнацією доріг, житлових будинків і підприємств, залізниці і ЛЕП. водо- і газогонів, захисних споруд та інших небезпечних об'єктів", - йдеться у його повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованих Донецьку і Макіївці супутник зафіксував просідання поверхні ґрунту на 20-25 см, експерти пояснюють це припиненням відкачування шахтних вод на вугільних підприємствах цих міст.