Журналіст розповів, коли Росія може влаштувати провокації на Донбасі (відео)

Після ЧС-2018 Росія знову може влаштувати провокації на Донбасі, зазначив журналіст.

Росія може влаштувати нові провокації у районі селища Золоте-4 на Донбасі, звільненого Об'єднаними силами в кінці червня.

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За словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, статися це може вже після закінчення Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. Про це йдеться в опублікованому на Facebook відео.

"Залишається питання, що буде з цією територією, коли закінчиться ЧС-2018 в Росії, і Володимир Володимирович Путін, можливо, знову почне свою агресію", - повідомив він.

Цаплієнко додав, що українські військові підготували план відповіді на агресію. При цьому журналіст ніяких подробиць не розкрив.

Раніше в ООС повідомили, що українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4.