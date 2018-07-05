Бойовики вчергове зірвали розведення сил у районі Станиці Луганської

Вчора з боку окупованої гори Князя Ігоря ворог здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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«Вчора о 16:40 з боку окупованої гори Князя Ігоря ворог здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил зі стрілецької зброї. Підкреслимо, що бойовики збройних формувань РФ систематично здійснюють провокаційні обстріли в районі Станиці Луганської, та не мають наміру залишати свої позиції», - повідомив він.

Мотузяник також наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил готові до розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської у дзеркальному варіанті, за умови неухильного дотримання російсько-окупаційними військами усіх попередніх домовленостей щодо дотримання режиму тиші.

Раніше повідомлялося, що українські військові розгромили ДРГ бойовиків на Горлівському напрямку.