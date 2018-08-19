Минулої доби на Донбасі загинули двоє українських військових: вороги били з БМП та мінометів

За даними розвідки двох окупантів протягом доби було знищено, ще шістьох - поранено.

Протягом минулої доби, 18 серпня, бойовики російсько-окупаційних військ 43 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази із забороненого «Мінськом» озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули і двоє отримали поранення.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил, вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування мінометів калібром 120 та 82 мм.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Кряківки, Золотого, Попасної, Новоолександрівки, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Верхньоторецького, Пісків, Чермалика, Водяного, Гнутового, Лебединського, Павлополя та Широкиного.

Поряд із цим, противник обстріляв із мінометів калібром 120 мм захисників Кримського, а із мінометів калібром 82 мм – захисників Кряківки, Авдіївки та Верхньоторецького.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Катеринівка, Павлопіль, Водяне та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося

За даними розвідки двох окупантів минулої доби було знищено, ще шістьох поранено.

Раніше повідомлялось, що окупанти нарощують бойові можливості своїх передових підрозділів.