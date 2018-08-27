Бойовики з мінометів обстріляли село на Донбасі - пошкоджений житловий будинок
У селі Кряківка Новоайдарського району Луганської області внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
Як повідомляється на сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, обстріл відбувся вчора ввечері. Бойовики вели вогонь з 120-мм мінометів.
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Як зазначили в адміністрації, протягом минулої доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню вздовж лінії розмежування. Зокрема, у напрямку Кримського Новоайдарського району відкривався вогонь з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По укріпленнях українських захисників поблизу Новотошківського та Троїцького Попаснянського району застосовувались 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Як повідомляв УНІАН, ВСУ вчора пригнічували активність бойовиків вогнем у відповідь: троє окупантів знищені.