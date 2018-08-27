ЗСУ вчора придушували активність бойовиків вогнем у відповідь: трьох окупантів знищено

Внаслідок обстрілів з боку бойовиків двоє бійців ЗСУ було поранено, ще двоє військових отримали бойові травми.

Упродовж минулої доби, 26 серпня, окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі й із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

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«Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине. В районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів та ствольної артилерії. При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ було поранено, ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травми.

Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зазнав поранень і ще один – бойового травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули та один отримав бойову травму з особистої необережності внаслідок спрацювання вибухового пристрою.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, семеро отримали поранення.

Ніч у районі проведення операції Об'єднаних сил пройшла без застосування важкого озброєння, проте бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Павлополя та Водяного.