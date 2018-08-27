У "ЛДНР" є передумови для перевороту - офіцер ЗСУ

За словами офіцера ЗСУ, російські куратори ставлять себе вище за військових фейкових "ДНР" і "ЛНР".

Між кадровими офіцерами РФ і терористами з "ЛДНР" йдуть постійні міжусобні війни.

"Відносини між ними погані - там йдуть постійні міжусобні війни. Річ у тому, що російські куратори і офіцери ставлять себе вище за фейкових "ДНР" і "ЛНР" - тому що вони є ніким іншим, як нашими громадянами, які зрадили Україну", – розповів в інтерв'ю "Обозревателю" офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

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А до зрадників, як каже військовий, росіяни ставляться, як до нижчого сорту.

"Водночас представники Луганської та Донецької областей, які вже 4 роки беруть участь у бойових діях, як би не хотілося цього не визнавати, навчилися за цей час воювати. І розуміючи це, вони весь час говорять, мовляв, це ж наша територія, ми тут головні - однак Росія їм цього не дає. Тому створюється напруга", – зазначив військовий.

За його словами, у фейкових республіках навіть є передумови для перевороту.

"Передумови є, але росіяни не дадуть їм цього зробити. Адже всі знають, що весь кадровий потенціал, всі старші офіцери так званих 1 і 2 армійських корпусів - це російські кадрові військові, прямо підлеглі РФ", - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, до України з ОРДЛО доставили "міністра культури ДНР" Юрія Лекстутеса, йому в Україні висунуто підозру у статті "створення терористичної групи чи терористичної організації".