Пєсков пригрозив, що вбивство Захарченка призведе до "підвищення напруженості" на Донбасі

Прес-секретар російського президента зазначив, що у Путіна поки не планується контактів з в.о. глави "ДНР"

Президент Росії Володимир Путін поки не планує контактів з так званим в. о. голови "ДНР" Дмитром Трапєзніковим, в графіку на суботу, 1 вересня, у глави держави немає часу.

Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Ні, зараз не планується [контактів], графік досить напружений: зараз буде офіційний візит президента Азербайджану [Ільхама Алієва], потім частина дня, присвячена [дитячому центру] "Сіріус" та Дню знань", - зазначив представник Кремля.

"Тому зараз якихось інших контактів не планується, вони просто зараз неможливі", - додав Пєсков.

Прес-секретар президента РФ нагадав, що в п'ятницю Путін висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Захарченка і "дав свою оцінку події".

Крім того Пєсков назвав загибель Захарченка "провокацією, що веде до підвищення напруженості в регіоні".

"Загибель Захарченка, безумовно, веде до підвищення напруженості в регіоні, що саме по собі, звичайно, не сприяє формуванню умов для виходу хоча б на перспективу початку реалізації мінських домовленостей", - сказав представник Кремля.

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За його словами, "це, безумовно, провокація".

"Ще доведеться остаточно з'ясувати, хто стоїть за цією провокацією", - підкреслив він.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков відповів відмовою на прохання журналістів висловити думку, як вплине загибель Захарченко на виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку 31 серпня. Лідер бойовиків помер у лікарні, куди його доставили після вибуху.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова поклала відповідальність за вбивство Захарченко на Київ.

Довідка УНІАН. Олександр Захарченко - проросійський терорист, ватажок так званої "ДНР". Під час проросійських виступів на сході України керував донецьким відділенням харківського бійцівського клубу «Оплот». 16 квітня 2014 очолив групу бойовиків, які захопили будівлю донецької міської адміністрації.

У травні 2014 був призначений військовим комендантом» захопленого бойовиками Донецька. Згодом призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ ДНР». У серпні змінив на посту голови Ради Міністрів «ДНР» Олександра Бородая.

У листопаді 2014 року, після нелегітимних виборів у "ДНР", невизнана ЦВК республіки оголосила, що Захарченко отримав перемогу.

За даними ЗМІ, в 2010 році Олександр Захарченко проходив обстеження в Харківському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Там йому була офіційно присвоєна II група інвалідності по психічному захворюванню. У документі медичного центру зазначається «стійкі незворотні психічні розлади». Йому було призначено лікування в стаціонар Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні № 3.

У довідці також зазначається, що дії хворого Захарченко «несуть загрозу оточуючим». 2010-2013 роки були вилучені з офіційної біографії Захарченко. Проте з 2013 року, якраз після спілкування з лікарями, Захарченко знову з'явився в ЗМІ - вже як активіст харківської проросійської організації «Оплот».

Виконувати обов'язки ватажка угруповання "ДНР" після вбивства Захарченко буде "віце-прем'єр Дмитро Трапєзніков. У 2001-2005 роках він був менеджером футбольного клубу "Шахтар", відповідав за розвиток фан-руху. Трапєзнікова називали "сірим кардиналом" угруповання.