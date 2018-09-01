Новий очільник "ДНР" Трапезніков виявився колишнім менеджером "Шахтаря"

Дмитро Трапезніков працював у ФК "Шахтар" у 2001-2005 роках.

Так звану "ДНР" очолив колишній менеджер «Шахтаря».

Як повідомив журналіст Микита Сініцин в Facebook, Дмитро Трапезніков працював у ФК "Шахтар" у 2001-2005 роках, керував фан-рухом клубу. Був звільнений з клубу через махінації.

Брав участь в окупації Донецької області з самого початку. У "ДНР" відповідав за внутрішню і соціальну політику.

"Жадібний і користолюбивий, йому приписують не набагато менше число "віджимань", ніж Тимофеєву-"Ташкенту", також як майстер по роботі з "Шахтарем" курував гуманітарку на "Донбас-арені", та й взагалі російську гуманітарну допомогу. Складно навіть уявити, скільки там можна було наварити", - зазначив він.

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Нагадаємо, 31 серпня в результаті вибуху в ресторані загинув ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Російські ЗМІ також повідомили, що в результаті вибуху поранення отримав міністр доходів і зборів ДНР" Олександр Тимофєєв. Так звані "правоохоронці" самопроголошеної "ДНР" заявили, що затримали "українських диверсантів", які, ймовірно, причетні до замаху на Захарченко. Але в СБУ цю інформацію не підтвердили.