Після вбивства Захарченка Путін направив до Донецька "російських фахівців" - росЗМІ

За інформацією ЗМІ, затриманих раніше підозрюваних у вбивстві Захарченка відпустили.

В окупований Донецьк прибула група "російських фахівців", спрямована в місто за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Росбалт", посилаючись на джерело в одному із "силових відомств "ДНР". Перед прибулими поставлено завдання — "знайти вбивць ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.

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"Вчора вночі приїхала група від Путіна. Серйозні хлопці. Російський президент сказав: знайти і покарати. Багато хто досі звинувачує директора РДСО ("Республіканська державна служба охорони "ДНР" — Ред.) і керівника особистої охорони Захара", — висловив думку джерело ЗМІ.

Він також повідомив, що затримані раніше підозрювані відпущені. "Реальних виконавців так і не затримали. Експерти стверджують, що на ту закладку пішло б не менше півгодини. Тому ті, кого затримали, причетні до неї бути не могли", — додав співрозмовник "Росбалту".

Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не відкидають причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.