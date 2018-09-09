Україна "глушить" кремлівську пропаганду у 180 населених пунктах на Донбасі - Геращенко

Ірина Герашенко ознайомилася в Авдіївці з новою українською системою придушення ворожого мовлення «Серпанок».

Нова українська система блокування російських пропагандистських каналів “Серпанок” покриває 180 населених пунктів поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила перший заступник Голови Верховної Ради, представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook після ознайомлення в Авдіївці з системою придушення ворожого мовлення «Серпанок».

“Донецька 300-метрова телевежа була посилена російськими кураторами новими передавачами і системами, й майже 20 російських пропагандистських каналів і ТБ-помийок бойовиків були присутні в мережах прифронтових міст і селищ”, - написала перший віце-спікер.

За її словами, завдяки останнім напрацюванням українських військових і волонтерів з'явилася система «Cерпанок», яка блокує ці телеканали.

“На екрані мерзенні морди пропагандистів з'являються в рапіді, слів не розібрати. «Серпанок» вже покриває 180 населених пунктів поблизу лінії зіткнення”, - наголосила Геращенко.

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Герщенко також повідомила, що блокуються ворожі FM-станції.

“Хлопці винайшли спосіб блокувати й ворожі FM- станції, й ми з цікавістю переконалися, що таки працює... Й це дуже важливий крок в умовах інформаційної війни”, - підкреслила перший віце-спікер.

Крім того, Геращенко зазначила, що окремі українські медіа, які транслюються у прифронтовій зоні, ведуть відверту антидержавницьку пропаганду.

“Місцеві жителі і, особливо військові, задавали нам жорсткі запитання про так звані українські медіа, які несуть справжню антиукраїнську отруту в ефірі, руйнуючи країну зсередини... Й дійсно, коли наша армія захищає наші кордони, то військові мають право задати запитання, чому люди, які називають себе журналістами чи експертами, ведуть відверту антидержавну пропаганду, й на то немає ради і реакції. Хороші запитання й для Нацради і профільного комітету з питань ТБ і радіо у ВР”, - написала Геращенко.

Вона також поінформувала, що під час візиту українські парламентарії відвідали 92 батальйон, якому передали українську бібліотеку та обговорили службу жінок-контрактників. Народні депутати також зустрілися з керівником пошукової групи цивільно-військового співробітництва, підполковником Юрієм Іващенком, з яким обговорили роботу з пошуку зниклих.