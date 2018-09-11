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У Донецьку зняли перекидання військової техніки "ДНР" через центр міста (відео)

09:37, 11 вересня 2018
Війна
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БТРи проїхали по місту у супроводі машин "поліції" / Скріншот

На відео зафіксовано, як вулицею Артема рухається колона бронетранспортерів. Судячи з опису до ролика, їх було близько 20.

Як повідомляв УНІАН, СЦКК фіксує у бойовиків на Донбасі безпрецедентну кількість тяжкої військової техніки.

"Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків і бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Також бойовики продовжують ігнорувати «шкільне» перемир'я і нарощують кількість обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #ДНР#Донецьк#техніка