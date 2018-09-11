У Донецьку зняли перекидання військової техніки "ДНР" через центр міста (відео)
09:37, 11 вересня 2018Війна
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Під час проїзду військової техніки зупинялися автомобілі та громадський транспорт.
БТРи проїхали по місту у супроводі машин "поліції" / Скріншот
У мережі з'явилися кадри перекидання військової техніки "ДНР" через центральні квартали окупованого Донецька.
На відео зафіксовано, як вулицею Артема рухається колона бронетранспортерів. Судячи з опису до ролика, їх було близько 20.
Як повідомляв УНІАН, СЦКК фіксує у бойовиків на Донбасі безпрецедентну кількість тяжкої військової техніки.
"Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків і бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Також бойовики продовжують ігнорувати «шкільне» перемир'я і нарощують кількість обстрілів", - йдеться у повідомленні.
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