У Донецьку зняли перекидання військової техніки "ДНР" через центр міста (відео)

Під час проїзду військової техніки зупинялися автомобілі та громадський транспорт.

У мережі з'явилися кадри перекидання військової техніки "ДНР" через центральні квартали окупованого Донецька.

На відео зафіксовано, як вулицею Артема рухається колона бронетранспортерів. Судячи з опису до ролика, їх було близько 20.

Як повідомляв УНІАН, СЦКК фіксує у бойовиків на Донбасі безпрецедентну кількість тяжкої військової техніки.

"Українська сторона СЦКК зафіксувала безпрецедентну кількість артилерійських систем, танків і бойових броньованих машин поза місцями постійного зберігання та з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями. Також бойовики продовжують ігнорувати «шкільне» перемир'я і нарощують кількість обстрілів", - йдеться у повідомленні.