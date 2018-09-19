На Донбасі бойовики били з БМП і мінометів, двоє українських військових загинуло (відео)

Потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку.

Упродовж минулої доби, 18 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

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Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру Об'єднаних сил. "Російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – з застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Луганське, Південне, Піски, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине", - повідомили в прес-центрі.

У зведенні зазначається, що потужного обстрілу з мінометів 120-го та 82-го калібру зазнали позиції Об'єднаних сил на Світлодарському напрямку в районі населеного пункту Луганське.

Також по позиціях оборонців Кримського на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти БМП-1.

"В ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло, один зазнав легких поранень", - йдеться у зведенні.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено, п'ятьох поранено.

"З початку доби ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Троїцького на Луганському, Березового – на Донецькому та Лебединського на Маріупольському напрямках. Втрат серед наших захисників немає", - підсумували в прес-центрі.