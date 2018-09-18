Військові розповіли про феєричне знищення техніки знахабнілих бойовиків "ЛНР" (відео)

Нещодавно українські військові знищили зенітну установку бойовиків в районі Бахмутської траси.

На Луганщині напружена ситуація зберігається вздовж Бахмутської траси.

Як повідомляє «5 канал», наразі там бойовики обстрілюють позиції так званої смуги забезпечення, намагаючись відтіснити Об'єднані сили з домінуючих висот. А українські бійці впевнено тримають оборону.

"Перед нами село! Мирне село. Там зараз дід пасе кіз, хтось корів пасе. І в цей час хтось виїжджає і б'є з будинків. Вони думають, що українська армія буде у відповідь бити по дітях. Ні! Вони цим і користуються", – пояснює військовослужбовець Макс.

Боєць розповідає про ситуацію біля Бахмутської траси. І, наче на підтвердження його слів, у бік українських позицій окупанти відкривають вогонь.

"Зараз, найімовірніше, 7,62 кулемет, ПКМ. Це ж бандити. Вони стріляють без попередження", – каже Максим.

Військовослужбовець Іван стверджує – б'ють дуже прицільно.

"Шахтар навряд чи бив би. Так прицільно підходити не наважилися би звичайні шахтарі. Скоріше розвідка. Чия? Російська", – пояснює Іван.

Читайте такожВолкер розповів про головний прорахунок Росії щодо України

Армійці кажуть, так зазвичай розпочинаються всі ворожі провокації. Далі все залежить від витримки українського війська. Що довше не відповідають, то більше ворог нарощує калібри.

"Кулемети 7,62. ПКМ і стрілкова зброя в основному. Починаючи з цього. Як наші хлопці терплять-терплять, взагалі не відповідають, тоді підключають більш поважніше. Буває з АГСів, ВОГів", – зазначає армієць Юрій.

Ніч проти понеділка, 17 вересня, біля Бахмутської траси теж минула неспокійно.

"Провокували сусідів. Сусіди в нас – нерви хороші. Терплять. Провокували сусідів справа-зліва. Викликали їх на бій, чи як сказати. Перевіряють нерви. Витримають чи не витримать", – каже Юрій.

Активними бойовими діями ворог прагне повернути втрачені з-під вогневого контролю висоти. На початку літа Об'єднані сили обладнали на цій ділянці фронту так звану смугу забезпечення, яка надала їм стратегічної переваги.

"Відійшли від населеного пункту згідно з наказом командування, бо там проживає мирне населення, дітлахи, люди похилого віку. І підійшли близько до ворога. Ворог стоїть просто перед нами. Ми прийшли на свою землю", – стверджує боєць Максим.

Потуги ворога завдати втрат Збройним силам тепер марні – днями армійці знищили ворожу зенітну установку.

"Побачивши виїзд "Уралу" із зенітною установкою, яка пару днів била по наших позиціях, вони знахабнілі до такої міри, що вже не ховаючись зупинилися і почали наводитися на наші позиції", – пояснює Максим.

Отримавши наказ командування, привели до бою озброєння та ліквідували противника, додає військовий.

"Нам не можна сидіти позаду! Нам треба потихеньку забирати своє, але не порушуючи Мінських угод", – зазначає Максим.