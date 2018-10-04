Минулої доби бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС, у тому числі із забороненої "Мінськом" зброї

Окупанти застосовували гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП.

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, у тому числі – 5 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомили у прес-службі ООС, обстріли зафіксували в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Новолуганське, Піски, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Луганського, Новолуганського, Гнутового та Лебединського вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби зафіксовано два обстріли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня бойовики з артилерії та мінометів обстріляли житловий сектор Водяного.