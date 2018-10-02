Минулої доби бойовики обстрілювали позиції ООС з артилерії, мінометів та БМП (відео)

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено.

Упродовж минулої доби, 1 жовтня, бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил, в тому числі – 4 рази із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли позицій ЗСУ в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Зайцеве, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, повідомили у прес-центрі ООС.

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне противник обстріляв з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а по опорних пунктах біля Луганського двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також по захисниках Луганського окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що ворог випустив 31 артилерійський снаряд та 16 мін по населеному пункту Водяне. При цьому обстрілюючи саме житловий сектор села, а не позиції ЗСУ. Наслідки обстрілу наразі уточнюються представниками української сторони СЦКК спільно з СММ ОБСЄ.

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Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та шість поранено.

Протягом поточної доби зафіксовано три ворожих обстріли із застосуванням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населених пунктів Водяне та Лебединське, а також гранатометів у районі Кримського.

Як повідомляв УНІАН, p початку серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові збільшили смугу безпеки на понад 10 кв. км.