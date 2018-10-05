Бойовики висунули за лінії відведення 180 танків і 100 гармат і артсистем

«Таким чином, кмітливі «шахтарі» разом викопали зі своїх диво-шахт щонайменше 180 одиниць самих лише танків, а щоб забезпечити їх пальним, вочевидь, відкрили і власні нафтові родовища», - наголошує українська сторона СЦКК.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявляє, що російські окупанти висунули за межі ліній відведення 180 танків та близько сотні гармат і артилерійських систем.

Про це повідомляється на сторінці операції Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, зазначається, що, за даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 4 жовтня, на тимчасово окупованих територіях Донбасу зафіксовано значну кількість озброєння бойовиків, яке розміщене з порушенням ліній відведення та поза межами постійних місць зберігання. Так, у населених пунктах Свободне та Шимшинівка зафіксовано танки невстановленого типу відповідно 3 та 11 одиниць. У н.п. Бугаївка зафіксовано танки невстановленого типу (44 одиниці); 122 мм самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» (13 одиниць); 122 мм причіпні гаубиці Д-30 (14 одиниць); 100 мм протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра» (6 одиниць); самохідна артилерія невстановленого типу (9 одиниць); причіпна артилерія невстановленого типу (20 одиниць); ЗРК невстановленого типу (4 одиниці). У н.п. Круглик спостерігачі помітили танки Т-72 (31 одиниця) і танки невстановленого типу (30 одиниць), у н.п. Мирне - танки невстановленого типу (18 одиниць) і причіпну артилерію невстановленого типу (32 одиниці), а в н.п. Мануйлівка - танки невстановленого типу (43 одиниці).

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«Таким чином, кмітливі «шахтарі» разом викопали зі своїх диво-шахт щонайменше 180 одиниць самих лише танків, а щоб забезпечити їх пальним, вочевидь, відкрили і власні нафтові родовища», - наголошує українська сторона СЦКК.

Також зазначається, що продовжуються систематичні перешкоди з боку збройних формувань РФ щодо діяльності міжнародних спостерігачів. Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 4 жовтня, спостерігачі не змогли потрапити для проведення моніторингу в Южну Ломуватку.